Гендиректор УВЗ проголосовал в Нижнем Тагиле по открепительному талону
5 марта 2012, 11:07Общество
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4 марта Олег Сиенко, генеральный директор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», принял участие в выборах Президента Российской Федерации. Он голосовал в Нижнем Тагиле по открепительному удостоверению, сообщили в пресс-службе корпорации.
Рано утром проголосовал также Игорь Холманских, начальникмеханосборочного цеха Уралвагонзавода. После чего отправился на работу, всвой цех.
Для того, чтобы все смогли выразить свою волю и проголосовать, былопринято решение о переносе смены на 9 часов. И это правильно. От нашеговыбора зависит многое: как будет жить страна и все мы сказалХолманских.
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