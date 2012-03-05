Гендиректор УВЗ проголосовал в Нижнем Тагиле по открепительному талону

Рано утром проголосовал также Игорь Холманских, начальникмеханосборочного цеха Уралвагонзавода. После чего отправился на работу, всвой цех.

Для того, чтобы все смогли выразить свою волю и проголосовать, былопринято решение о переносе смены на 9 часов. И это правильно. От нашеговыбора зависит многое: как будет жить страна и все мы сказалХолманских.