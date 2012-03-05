Команда Формулы-1 Marussia представила новый болид

Первым за руль сел Тимо Глок, а позднее его сменит новобранец отечественной команды Шарль Пик. Впервые шасси официально получило имя Marussia, а не Virgin. Этот болид также стал первым, спроектированным под единоличным руководством технического консультанта команды Пэта Симондса, ранее работавшего в Benetton/Renault. Вплоть до 2011 года болиды для Virgin строил Ник Вирт. Автомобиль стал второй машиной 2012 года после McLaren, лишенной горбинки на носовом обтекателе. Примечательно, что в минувшем сезоне Marussia и McLaren заключили партнерское соглашение. MR01 получит двигатель Cosworth. Ожидается, что одновременно с Marussia новый болид представит и HRT. В настоящее время персонал этой команды в Испании готовится к первым заездам автомобиля F112 на трассе «Каталунья-Монтмело».