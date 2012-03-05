Кому и зачем нужны камеры заднего вида?

Камера заднего вида, подключенная к задней передаче, позволит увидеть даже то, что не заметно обычному парктронику. Вы можете сами настраивать высоту и угол изображения устройства. Современные штатные камеры заднего вида замечают даже низкие бордюры и камни, благодаря чему ваш бампер будет без единой царапинки.

Кому нужны камеры заднего вида?

Установка камеры заднего вида необходима в обязательном порядке тем водителям, которые часто паркуются в незнакомых местах или в темное время суток - камера позволит им внимательно рассмотреть все возможные препятствия на парковке, чтобы не повредить свой автомобиль.

Установка камеры заднего вида станет отличным решением и для водителя, которому приходиться ставить свою машину по вечерам в неосвещенных дворах. Камера заднего вида необходима как начинающим водителям, так и опытным владельцам автомобилей, поскольку дает дополнительный комфорт при вождении.

Как происходит установка оборудования?

Установка камеры заднего вида производиться может на полке багажника либо на капоте. Через камеру сигнал передается на монитор, а водитель уже, глядя в него, запросто может определить свое месторасположение.

Камера устанавливается в выбранное место, при этом от нее должно идти 4 провода – 2 из них подключайте на лампу заднего хода, а остальные протягивайте к магнитоле (по ним будет картинка передаваться с камеры). Протянуть провода через салон можно и снизу, разобрав пластиковые пороги, или же по краю потолка поверху. Для этого с дверей снимаются резиновые уплотнители, провода укладываются, и снова вставляется в дверь уплотнитель. На магнитоле на задней стенке есть вход для подключения видеокамеры, к которому и подключается один двойной провод.