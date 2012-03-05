Кто выиграет 5000 рублей от магазина «Алмаз» - определят не только голоса посетителей

В первую очередь, посетители портала высказали свое пожелание, чтобы приз достался не только за число голосов, собранное с помощью друзей и знакомых, но и с учетом оригинальности самого фото.

Отметим, что слово «Алмаз» у всех написано по-разному. Поэтому сегодня, 5 марта было принято решение, что бороться за шикарный подарок к 8 марта - сертификат на 5000 рублей - будут все девушки-участницы, и лишь 10 лидеров голосования выйдут в финал. Те участницы, чьи фотогорафии собрали большинство голосов, попадут в десятку финалисток. Уже среди них, самых активных и популярных, будет выбрана единственная - самая оригинальная и креативная, находчивая и целеустремленная.

12 марта будут объявлены 10 финалисток, а чуть позже и победительница, фотографии которой больше всего понравятся спонсору - сети ювелирных магазинов «Алмаз».

Надеемся, что это решение будет принято участницами и их больщиками с пониманием.