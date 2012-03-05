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Международный женский день россияне будут отмечать три дня подряд, а потом 6 дней работать
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Международный женский день россияне будут отмечать три дня подряд, а потом 6 дней работать

5 марта 2012, 11:15Общество
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