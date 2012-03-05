По улицам Екатеринбурга будут слоняться зомби
В Екатеринбурге в марте можно будет увидеть зомби на улицах. Любители ночной игры «DozoR» организуют масштабный квест в стилистике хоррора.
Мы решили сделать игру в формате «лайт» - это упрощенный вариант гонок, когда одну команду представляет один автомобиль. Мы создаем игру для новичков, и подобных по размаху игр в городе еще не было. Уже сейчас на участие зарегистрировались около 150 человек - это 30 команд. Игра должна состояться 23 марта, и до этого времени мы планируем привлечь к участию еще такое же количество команд рассказал JustMedia организатор мероприятия Михаил Белоед.
По легенде игры, участники будут спасательной экспедицией. Зомби будут играть актеры, которые станут встречать игроков у объектов с заданиями и даже появляться на улицах города. Так что встретить «зомби», возможно, смогут и обычные горожане. В подобной стилистике будут оформлены и объекты, где будут спрятаны задания.