Производство зубочисток

В процессе их производства важными факторами являются надежность, безопасность, твердость. Что касается эстетичного вида, то современные зубочистки исполнены в различных цветовых гаммах, а также оттенках. Однако классическим цветом во все времена считался белый цвет. Этот цвет чистоты, а кроме того, он способен успокаивать человека, что немаловажно при процессе чистки полости рта. Технология производства пластиковых зубочисток включает в себя их изготовление из уже окрашенного полистирола. Однако лучшими считаются зубочистки , сделанные из березы, поскольку этот материал экологически чист и обладает необходимыми качествами для производства такого продукта.

Производство березовых зубочисток начинается с того, что тюльки из этой древесины загружаются в специальный чан с водой. Тюльки – это разделенные части ствола на определенную длину. Для этого не требуется специального оборудования, подойдет обычная бензопила или электрическая пила. Стоит отметить, что идеально одинаковыми тюльки быть не могут, ввиду того, что ствол березы не всегда ровны по всей длине. Хотя ровность заготовок не требуется, но стараются их отрезать как можно ближе по размерам одни к другим. Далее чан с водой нагревают до определенной температуры (порядка 60-85 градусов) в течение 18 часов. Чан обычно должен быть такого размера, чтобы его как раз хватало на сменную выработку. Объем линии обычно можно посмотреть по производительности промышленной линии – это и будет являться чистой выработкой. При производстве зубочисток около 40% древесины уходит в отходы. Далее распаренная древесина попадает на участок, где осуществляется снятие с нее коры, то есть осуществляется процедура ошкуривания. Поскольку оборудования для снятия коры с минимальными потерями не изобрели, то людям приходится это делать вручную. После того, как древесина оголилась, ее передают еще теплую на лущильный станок, который распускает материал на специальный шпон.