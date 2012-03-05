Ради Женевского автосалона Kia cee’d станет универсалом
В Kia уже сообщали, что намерены представить на автосалоне в Женеве новое поколение хэтчбека cee’d. Сегодня стало известно, что компанию пятидверке составит и cee’d в кузове универсал. Впрочем, используемая платформа особым изменениям не подвергнется.
Изображений будущего универсала корейцы пока не распространяли, однако можно предположить, что вряд ли он будет сильно отличаться дизайном от обнародованного уже хэтчбека. Кроме того, сетевому изданию Carscoop стало известно, что и размеры колесной базы останутся неизменными – 2650 мм, и гамма силовых агрегатов будет полостью совпадать. В нее должны войти не менее пяти моторов, как бензиновых, так и дизельных. Основным и, пожалуй, единственным отличием универсала традиционно станет более вместительный багажник. Очевидно, не подвергнется изменениям и интерьер. Ранее сообщалось, что в новом поколении cee’d получит более качественный, близкий к премиальному салон, выполненный из более дорогих материалов. В качестве основных европейских конкурентов Kia cee’d называются пока Opel Astra и Peugeot 308, однако, вероятнее всего, cee’d придется конкурировать и с прочими обитателями этого перенасыщенного сегмента. Недостающие технические подробности производитель обещает обнародовать в ближайшие дни.