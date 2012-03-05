«Расчетный счет заказывали?» – бесплатная доставка расчетных счетов и подарки в Банке24.ру
Банк24.ру в этом году совсем расщедрился – совсем недавно почти в два раза были снижены ставки по кредитам для хороших заемщиков, а теперь подарка дождались предприниматели. Бизнесменам, которые решат открыть в Банке24.ру расчетный счет, теперь можно никуда не ходить и ничего не платить! А все для того, чтобы каждый предприниматель на личном опыте убедился, что расчетно-кассовое обслуживание в Банке24.ру – это восхитительно.
Акция «Тест-драйв» - это не только шанс протестировать обслуживание Банка24.ру, но и возможность сэкономить сразу и время, и деньги:
- вы сразу же получаете реквизиты своего счета, которые тут же можете сообщить контрагентам, а сам расчетный счет будет открыт в тот же день;
- и самое приятное – первый месяц обслуживания в Банке24.ру будет для вас бесплатным!
Конечно, любители пеших прогулок и поклонники дорожных пробок могут действовать по старинке - самостоятельно приехать в банк и открыть расчетный счет там, но на таких клиентов акция «Тест-драйв» уже не распространяется. Первый месяц обслуживания будет для них в соответствии с действующими тарифными планами.
На первый взгляд, странно – за выезд сотрудника к клиенту денег не берут, а когда клиент сам приходит в банк, ему приходится платить? На самом деле, все просто – Банк24.ру ценит время клиентов и уверен, что в банк можно не ходить совсем. Если банку клиенты важны, то банк сам не только придет к клиенту, но и отправит за него уведомления в налоговую, соцстрах и пенсионный фонд, как Банк24.ру это и делает.
Акция «Тест-драйв» - именно для тех людей, которые ценят свое время и дружат с современными технологиями.