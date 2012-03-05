«Расчетный счет заказывали?» – бесплатная доставка расчетных счетов и подарки в Банке24.ру

Конечно, любители пеших прогулок и поклонники дорожных пробок могут действовать по старинке - самостоятельно приехать в банк и открыть расчетный счет там, но на таких клиентов акция «Тест-драйв» уже не распространяется. Первый месяц обслуживания будет для них в соответствии с действующими тарифными планами.

На первый взгляд, странно – за выезд сотрудника к клиенту денег не берут, а когда клиент сам приходит в банк, ему приходится платить? На самом деле, все просто – Банк24.ру ценит время клиентов и уверен, что в банк можно не ходить совсем. Если банку клиенты важны, то банк сам не только придет к клиенту, но и отправит за него уведомления в налоговую, соцстрах и пенсионный фонд, как Банк24.ру это и делает.