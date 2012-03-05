Студенты крали автомобильные номера для развлечения

Однако ни один из ограбленных автовладельцев не повелся на обещание вернуть номера в случае оплаты, так что о деньгах студентам пришлось забыть. А реквизиты, на которые следовало перевести деньги, стали хорошей зацепкой: именно благодаря им полицейские смогли выйти на преступников. Как сообщили в пресс-службе МВД по области, в настоящее время молодые люди 17 и 18 лет подозреваются в причастности к десяти кражам номерных знаков. «Примечательно, что оба парня - из весьма состоятельных семей и занялись такого рода воровством не столько ради денег, сколько ради забавы», - отметили в управлении.