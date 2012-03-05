В Америке олень защитил женщину от преступника
5 марта 2012, 11:25ОбществоВалерия Лошкарева
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В городе Оксфорд, штат Огайо, олень спас молодую женщину от нападения преступника, который попытался ее задушить, сообщает Associated Press. Животное предотвратило преступление несколько дней назад, когда женщина шла домой с вечеринки.
По сведениям полиции, злоумышленник набросился на американку и поволок ее в неосвещенное фонарями место, приказав молчать, указывает 9 News. Мужчина начал душить свою жертву, набросив ей на шею ручки ее собственной сумочки.
Звуки борьбы, очевидно, разбудили оленя, который спал неподалеку, притаившись в высокой траве. Олень выскочил из своей травяной "постели" и бросился в сторону напавшего на девушку мужчины. Злоумышленник испугался и убежал, ничего не забрав у молодой женщины.
После появления оленя американка вернулась в дом, где была на вечеринке и сообщила о случившемся в службу спасения, упомянув и появление оленя. По словам полицейских, ранее они не слышали подобных историй. Женщина не смогла подробно описать внешность нападавшего.
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