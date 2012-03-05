В Америке олень защитил женщину от преступника

По сведениям полиции, злоумышленник набросился на американку и поволок ее в неосвещенное фонарями место, приказав молчать, указывает 9 News. Мужчина начал душить свою жертву, набросив ей на шею ручки ее собственной сумочки.

Звуки борьбы, очевидно, разбудили оленя, который спал неподалеку, притаившись в высокой траве. Олень выскочил из своей травяной "постели" и бросился в сторону напавшего на девушку мужчины. Злоумышленник испугался и убежал, ничего не забрав у молодой женщины.