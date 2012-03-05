В интернет просочились фото суперкара Lamborghini Aventador J

Колесные диски и воздухозаборники машины также черного цвета. Интерьер суперкара отделан кожей того же цвета. С тем, чтобы сократить вес спидстера, было решено не устанавливать в салоне Aventador J никаких систем для повышения комфорта. Пока неизвестно, какой двигатель скрывается под капотом спидстера. Вероятно, это тот же V12 объемом 6,5 л и мощностью 691 л.с., устанавливаемый на спорткупе Aventador. Также завтра, 6 марта 2012 года, на мотор-шоу в Женеве дебютирует открытая версия Lamborghini Aventador, которая впоследствии будет запущена в производство.