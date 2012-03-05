В России набирают популярность автоподставы со стороны пешеходов

Эксперты отмечают, что мошенничество по этой схеме в России становится все популярнее, и в первую очередь по вине самих водителей - ведь в подавляющем большинстве случаев автомобилисты и сами рады заплатить псевдопострадавшему деньги, лишь бы не ждать приезда сотрудников ГИБДД, отмечают Новые известия. Авария, которая расследуется в Зеленограде, произошла в середине января на Пятницком шоссе. Рядом с зеброй в деревне Горетовка была припаркована машина, которая закрывала обзор перехода. Подъезжая к пешеходу, автомобилист притормозил, потом услышал удар, остановился, вышел из машины и увидел лежащего, корчившегося от боли мужчину. Нашелся свидетель ДТП, а пострадавший предложил решить вопрос полюбовно. В итоге мужчина отдал злоумышленникам почти 300 тыс. рублей. Но вымогательства не прекратились, и отчаявшийся водитель обратился в дежурную часть УВД Зеленограда, заявив, что стал жертвой мошенников. Стражи порядка задержали двух участников преступления - теперь им грозит до шести лет лишения свободы за Мошенничество в крупном размере. Автоподставы, подстроенные по той же схеме, фиксировались не только в Москве, но и в Подмосковье, и в Санкт-Петербурге, и в Челябинске. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин говорит, что к нему обращаются постоянно. Только доказать, что действия пешехода были умышленными и направленными на получение компенсации, к сожалению, еще не удавалось Причина популяризации этого вида развода в поведении самих автомобилистов. На прошлой неделе я провел эксперимент: девушка в дорогой шубе выходила на дорогу и вдруг, крича и падая, стучала кулаком по багажнику, после чего предъявляла водителю претензию. Удивительно, но во всех случаях, кроме одного, автомобилисты априори признавали свою вину и предлагали даме деньги. Если все сразу готовы заплатить, то что ж на этом не заработать? Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал, как автомобилисту обезопасить себя. Главное - вести себя в соответствии с Правилами дорожного движения: не оставлять место аварии, не расходиться с пешеходом полюбовно и обязательно вызывать представителей ДПС. Официальный разбор аварии мошеннику не нужен, поэтому он, скорее всего, ретируется.