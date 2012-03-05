В Женеве приземлится «летающая тарелка» Alfa Romeo
Еще одно итальянское кузовное ателье намеревается отметиться в Женеве с экстравагантным праздничным концептом. Миланское Carrozeria Touring Superleggera выразит свое уважение купе Alfa Romeo C52 Disco Volante 1952 года прототипом на платформе Alfa Romeo 8C Competizione. C помощью Touring Disco Volante 2012 ателье Touring Superleggera воздает дань памяти купе 1952 года, но делает это не просто так – инженеры ателье принимали самое деятельное участие в создании той самой Alfa Romeo 60-летней давности.
Как и тогда, современное прочтение Disco Volante (летающая тарелка) будет построено на базе существующей модели Alfa Romeo с сохранением заводского силового агрегата, однако новинка будет отличаться экстравагантным ретро-дизайном. Обещано, кстати, что итальянские кузовщики построят новое купе практически вручную из алюминия и карбона. Судя по всему, прототип получит подвеску с использованием двойных поперечных рычагов, дифференциал ограниченного трения, шестиступенчатую полуавтоматическую трансмиссию и 4,7-литровый 450-сильный силовой агрегат. Идеологический предок спорткара, Alfa Romeo 1900 1952 года, оснащался 160-сильным атмосферным двигателем. В кузовном ателье заявили, что намереваются приступить к серийному производству Disco Volante 2012, однако серия будет крайне ограниченной.