В Женеве приземлится «летающая тарелка» Alfa Romeo

Как и тогда, современное прочтение Disco Volante (летающая тарелка) будет построено на базе существующей модели Alfa Romeo с сохранением заводского силового агрегата, однако новинка будет отличаться экстравагантным ретро-дизайном. Обещано, кстати, что итальянские кузовщики построят новое купе практически вручную из алюминия и карбона. Судя по всему, прототип получит подвеску с использованием двойных поперечных рычагов, дифференциал ограниченного трения, шестиступенчатую полуавтоматическую трансмиссию и 4,7-литровый 450-сильный силовой агрегат. Идеологический предок спорткара, Alfa Romeo 1900 1952 года, оснащался 160-сильным атмосферным двигателем. В кузовном ателье заявили, что намереваются приступить к серийному производству Disco Volante 2012, однако серия будет крайне ограниченной.