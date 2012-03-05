Явка на выборы в Нижнем Тагиле превысила средний уровень по Свердловской области
5 марта 2012, 14:05Общество
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Явка на выборы в Нижнем Тагиле превысила средний уровень по Свердловской области. В Нижнем Тагиле проголосовало 60% избирателей, в Екатеринбурге - 51,9%. Явка избирателей по области составила 58,8%.
4 марта прогососовали 3 миллиона 172 тысячи 114 свердловчан. Недействительными были признаны 25 тысяч 560 бюллетеней. В целом во всех территориях явка превысила 50%. Лидером по активностиизбирателей является посёлок Свободный, где проголосовало 75,02%граждан.
Согласно данным опроса TagilCity.ru, планировали пойти на выборы 62,3%тагильчан, не посчитали нужным прийти на избирательные участки 27,9 % опрошенных.9,9% избирателей накануне выборов не приняли решения об участии в голосовании. Вопросе приняли участие 861 человек.
По данным опроса 4 декабря «Ходили ли вы на выборы?», 68,4% тагильчанприняли участие в голосовании, 31,6% воздержались. В опросе участвовали525 человек.
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