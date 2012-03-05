Явка на выборы в Нижнем Тагиле превысила средний уровень по Свердловской области

4 марта прогососовали 3 миллиона 172 тысячи 114 свердловчан. Недействительными были признаны 25 тысяч 560 бюллетеней. В целом во всех территориях явка превысила 50%. Лидером по активностиизбирателей является посёлок Свободный, где проголосовало 75,02%граждан.

Согласно данным опроса TagilCity.ru, планировали пойти на выборы 62,3%тагильчан, не посчитали нужным прийти на избирательные участки 27,9 % опрошенных.9,9% избирателей накануне выборов не приняли решения об участии в голосовании. Вопросе приняли участие 861 человек.

По данным опроса 4 декабря «Ходили ли вы на выборы?», 68,4% тагильчанприняли участие в голосовании, 31,6% воздержались. В опросе участвовали525 человек.