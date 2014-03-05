8 марта в ТРЦ «КИТ» состоится официальное открытие «Мехамания - Нижний Тагил»

Для начала хочется рассказать о том, что это крупная российская сеть по продаже верхней одежды для любого сезона: от мехов до текстильных ветровок, для мужчин и женщин, подростков любого возраста.

Гипермаркет «Мехамания» существует уже семь лет и насчитывает 13 крупных гипермаркетов в городах России, таких как: Челябинск (головной офис), Уфа, Казань, Тюмень, Оренбург, Магнитогорск, Курган, Ижевск, Тольятти, Чебоксары, Ульяновск, Омск и Самара. А 8 марта 2014 года в ТРЦ «КИТ» расположенном по адресу: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 49, (цокольный этаж) состоится официальное открытие «Мехамания - Нижний Тагил».

Ассортимент товаров сети «Мехамания» это - шубы из меха норки, соболя, шиншиллы, рыжей лисы, чернобурой лисы, енота, кролика, овчины. Дубленки и пуховики. Кашемировые пальто и ветровки, а так же сопутствующие товары: сумки и портмоне, перчатки, ремни и палантины.

Каждый месяц для покупателей «Мехамании» проводятся выгодные акции, а так же традиционные сезонные распродажи со скидками до 70%. Акции для покупателей проводят в течение всего года, объявляя выгодные скидки на определенный вид верхней одежды. Гипермаркеты «Мехамания» не привязаны к сезонности, так как ассортимент и акции сформированы таким образом, что совершать выгодные покупки можно круглый год, главное - следить за текущими акциями магазина.

В продаже имеются подарочные карты оплаты разного номинала, приобретая такую карту, покупатель экономит время на подбор нужного подарка. Подарочная карта является самым удобным видом презента. Потому что получатель может сам выбрать вещь на свой вкус.

Мы заботимся и о самых маленьких наших клиентах, в каждом из гипермаркетов «Мехамания» есть специальная игровая комната, в которой ребенку точно не станет скучно, пока родители заняты выбором одежды.