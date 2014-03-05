Едем жить - за город!
Для тех, кто хочет воплотить свою мечту нет преград! Если очень хочешь открыть свой бизнес — найдутся и средства, и люди.
Для тех, кто хочет воплотить свою мечту нет преград! Если очень хочешь открыть свой бизнес — найдутся и средства, и люди. Хочешь прыгнуть с парашюта — переборешь свой страх и прыгнешь! Если мечтаешь поехать в кругосветное путешествие — обязательно накопишь нужную сумму. А если запланировал переехать жить за город — ничто не будет помехой.
«Сегодня рынке загородной недвижимости большое число предложений — земельные участки, дома, дачи, коттеджи, таунхаусы. всего — более 7 тысяч предложений по Тюмени в близлежащих посёлках» — говорит Антон Сауков, руководитель Центра загородной недвижимости «Этажи».
Расположение.
При выборе участка нужно учитывать несколько параметров. «Самое главное — это удачное расположение, — рассказывает Антон Сауков. — Покупателю важно решить, к чему будет привязан его участок: к месту жительства, работе, родственникам или друзьям. Например, если семья живёт на Воровского — то, конечно, идеально было бы выбрать участок по Ялутороскому или Старотобольскому трактам». Самое главное сегодня — это время. Рассчитайте, сколько вы будете тратить на дорогу и пробки. Если добираться с одного конца города до другого, может уйти 1,5-2 часа. А если «туда-обратно», то 4.
Другая сторона вопроса — финансы, бензин сегодня не дешёвый.
По словам специалистов, 70% приобретаемых объектов — это земельные участки. Кто-то хочет с домиком, а для других отсутствие постройки только «в плюс» — можно возвести домик, какой хочется и будет удобен всей семье.
Была история — пара из Нягани покупала земельный участок в с подрядом на строительство. Выбрали в Мичурино, что за Областным центром зимних видов спорта «Жемчужиной Сибири», места там очень живописные. С помощью компании «Этажи» заключили сделку и пригласили строительную компанию-партнёра. Сели в самолёт и улетели. Через 3 месяца вернулись — дом стоит под крышей. Второй раз прилетели — уже готов
Самые «ходовые» участки — стоимостью до 2 млн. рублей. Цена участков в городе всегда высокая. За его чертой высокая стоимость наблюдается в направлении Червишевского тракта, где средняя цена квадрата превышает 110 тыс. Наиболее доступные — по направлению Велижанского тракта, там средняя цена квадрата чуть более 42 тыс. Относительно невысокая стоимость на участки Старо-Тобольского и Тобольского трактов.
Если объект загородной недвижимости покупается для постоянного проживания, то подойдут поселки Славянский (5 км от города Тюмени) или Озерный (6 км от города Тюмени). Для «дома выходного дня» отлично подойдут Царицыно (23 км от города Тюмени), Луговое (16 км от города Тюмени), Серебрянный бор (13 км от города Тюмени).