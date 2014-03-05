Едем жить - за город!

Для тех, кто хочет воплотить свою мечту нет преград! Если очень хочешь открыть свой бизнес — найдутся и средства, и люди. Хочешь прыгнуть с парашюта — переборешь свой страх и прыгнешь! Если мечтаешь поехать в кругосветное путешествие — обязательно накопишь нужную сумму. А если запланировал переехать жить за город — ничто не будет помехой.



«Сегодня рынке загородной недвижимости большое число предложений — земельные участки, дома, дачи, коттеджи, таунхаусы. всего — более 7 тысяч предложений по Тюмени в близлежащих посёлках» — говорит Антон Сауков, руководитель Центра загородной недвижимости «Этажи».

Расположение.

При выборе участка нужно учитывать несколько параметров. «Самое главное — это удачное расположение, — рассказывает Антон Сауков. — Покупателю важно решить, к чему будет привязан его участок: к месту жительства, работе, родственникам или друзьям. Например, если семья живёт на Воровского — то, конечно, идеально было бы выбрать участок по Ялутороскому или Старотобольскому трактам». Самое главное сегодня — это время. Рассчитайте, сколько вы будете тратить на дорогу и пробки. Если добираться с одного конца города до другого, может уйти 1,5-2 часа. А если «туда-обратно», то 4.

Другая сторона вопроса — финансы, бензин сегодня не дешёвый.

По словам специалистов, 70% приобретаемых объектов — это земельные участки. Кто-то хочет с домиком, а для других отсутствие постройки только «в плюс» — можно возвести домик, какой хочется и будет удобен всей семье.



Была история — пара из Нягани покупала земельный участок в с подрядом на строительство. Выбрали в Мичурино, что за Областным центром зимних видов спорта «Жемчужиной Сибири», места там очень живописные. С помощью компании «Этажи» заключили сделку и пригласили строительную компанию-партнёра. Сели в самолёт и улетели. Через 3 месяца вернулись — дом стоит под крышей. Второй раз прилетели — уже готов

Самые «ходовые» участки — стоимостью до 2 млн. рублей. Цена участков в городе всегда высокая. За его чертой высокая стоимость наблюдается в направлении Червишевского тракта, где средняя цена квадрата превышает 110 тыс. Наиболее доступные — по направлению Велижанского тракта, там средняя цена квадрата чуть более 42 тыс. Относительно невысокая стоимость на участки Старо-Тобольского и Тобольского трактов.