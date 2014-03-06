Компания Martini вернулась в Формулу-1

Ранее титульным спонсором Williams была венесуэльская нефтяная компания PDVSA, поддерживающая карьеру Пастора Мальдонадо. По окончании прошлого сезона победитель Гран-при Испании 2012 года перешел в Lotus. На сотрудничество с коллективом из Энстоуна переключилась и венесуэльская фирма.

Прежде компания Martini уже сотрудничала с командами Формулы-1. В середине 1970-х итальянцы были титульными спонсорами коллектива Brabham. Помимо этого, производитель спиртных напитков сотрудничал с Porsche и Lancia в гонках на выносливость и ралли соответственно.