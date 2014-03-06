Компания Martini вернулась в Формулу-1
6 марта 2014, 05:37ОбществоРОман БОТов
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Итальянский производитель спиртных напитков Martini вернулся в Формулу-1. Фирма стала титульным спонсором команды Williams. Британский гоночный коллектив также представил раскраску машин для грядущего сезона, который начнется 14 марта в Австралии.
Ранее титульным спонсором Williams была венесуэльская нефтяная компания PDVSA, поддерживающая карьеру Пастора Мальдонадо. По окончании прошлого сезона победитель Гран-при Испании 2012 года перешел в Lotus. На сотрудничество с коллективом из Энстоуна переключилась и венесуэльская фирма.
Прежде компания Martini уже сотрудничала с командами Формулы-1. В середине 1970-х итальянцы были титульными спонсорами коллектива Brabham. Помимо этого, производитель спиртных напитков сотрудничал с Porsche и Lancia в гонках на выносливость и ралли соответственно.
На «Лянчах» с раскраской Martini в WRC чемпионами становились Юха Канкуннен (в 1987 и 1991 году) и Мики Биазьон (в 1988 и 1989 году), а «Порше» выигрывали «Ле-Ман» в 1971, 1976 и 1977 годах.
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