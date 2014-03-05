На Евразе достигнуты рекордные показатели стойкости конвертеров

Инвестиции компании в проект составили порядка 150 млн рублей.

Чтобы выйти на рекордный уровень стойкости конвертеров, предприятие провело целый ряд испытаний футеровок и огнеупорной продукции различных отечественных и зарубежных производителей, из которых были выбраны наиболее качественные.

В ходе реализации проекта комбинат приобрел торкрет-установку с роботом-манипулятором для быстрого ремонта футеровки. Современная автоматизированная установка при помощи робота-манипулятора подает торкрет-массу непосредственно в конвертер и заполняет поврежденные участки.

Строительство нового азотопровода и подача азота высокого давления дало возможность в полной мере наносить на футеровку гарнисаж - твёрдый защитный слой, образующийся во время плавки шлака при помощи газа внутри конвертера. Защитный слой значительно продлевает срок службы футеровки.

Для проведения своевременных восстановительных процедур и предотвращения возможных аварий в конвертером цехе начали использовать диагностический лазерный сканер. Регулярный мониторинг состояния футеровки позволяет исследовать остаточную толщину футеровки, выявлять ранее неизвестные зоны повышенного износа.

Сегодня конвертерный цех ЕВраз НТМК оснащен современными оборудованием для выплавки стали. Цех имеет в своём составе конвертерное отделение с четырьмя 160-тонными конвертерами; участок внепечной обработки стали, включающий в себя четыре установки «печь-ковш» и два циркуляционных вакууматора; отделение непрерывной разливки стали из четырех МНЛЗ. Работает установка десульфурации полупродукта, которая позволяет выпускать сталь с минимальным содержанием серы.