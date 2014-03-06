`Ниссан` потратит на `АвтоВАЗ` 60 миллионов евро
6 марта 2014, 05:39ОбществоРОман БОТов
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Компания Nissan намерена потратить на открытие новой сборочной линии на «АвтоВАЗ» 60 миллионов евро. К 2016 году до 80 процентов автомобилей, продаваемых «Ниссаном» в России, будут выпускаться на местных предприятиях. К 2018 году японцы планируют занять десять процентов российского авторынка.
На данный момент на Волжском автозаводе выпускается седан Almera. Весной текущего года на предприятии начнется производство бюджетных автомобилей марки Datsun, стоимость которых за базовую версию составит 380 тысяч рублей.
В 2014 году японцы также планируют потратить на развитие собственной производственной площадки в Санкт-Петербурге 167 миллионов евро, что позволит увеличить объем выпуска вдвое – до 100 тысяч автомобилей в год. Сейчас там собирают кроссоверы X-Trail и Murano, а также седан Teana нового поколения. В 2015 году на предприятии начнется производство вседорожника Qashqai второго поколения.
Кроме того, во второй половине текущего года на Ижевском автозаводе может быть налажено производство седана Sentra.
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