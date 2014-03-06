`Ниссан` потратит на `АвтоВАЗ` 60 миллионов евро

На данный момент на Волжском автозаводе выпускается седан Almera. Весной текущего года на предприятии начнется производство бюджетных автомобилей марки Datsun, стоимость которых за базовую версию составит 380 тысяч рублей.

В 2014 году японцы также планируют потратить на развитие собственной производственной площадки в Санкт-Петербурге 167 миллионов евро, что позволит увеличить объем выпуска вдвое – до 100 тысяч автомобилей в год. Сейчас там собирают кроссоверы X-Trail и Murano, а также седан Teana нового поколения. В 2015 году на предприятии начнется производство вседорожника Qashqai второго поколения.