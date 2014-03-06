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`Ниссан` потратит на `АвтоВАЗ` 60 миллионов евро
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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`Ниссан` потратит на `АвтоВАЗ` 60 миллионов евро

6 марта 2014, 05:39ОбществоРОман БОТов
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