Первой в мире машиной с интерфейсом Apple стала Ferrari FF
6 марта 2014, 05:35ОбществоРОман БОТов
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Первым автомобилем в мире, оснащенным мультимедийной системой с интерфейсом Apple CarPlay, стал суперкар Ferrari FF. Об этом итальянский производитель объявил в рамках Женевского моторшоу.
Система Apple CarPlay позволяет полностью интегрировать смартфон iPhone в мультимедийный комплекс машины. На его экран при подключении аппарата будут выводиться иконки из iOS7, а голосовой помощник Siri сможет зачитать поступившие письма и SMS-сообщения или же набрать их и затем отправить.
Кроме того, с помощью голосовых команд можно управлять навигационной и аудиосистемой. Система сможет делать «предсказания» о том, куда водитель захочет поехать. Они будут основаны на данных о предыдущих поездках и адресах в телефонной книге.
В дальнейшем интерфейсом Apple CarPlay обзаведутся модели Volvo, Mercedes-Benz, BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Kia, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Citroen, Subaru, Suzuki и Toyota.
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