Первой в мире машиной с интерфейсом Apple стала Ferrari FF

Система Apple CarPlay позволяет полностью интегрировать смартфон iPhone в мультимедийный комплекс машины. На его экран при подключении аппарата будут выводиться иконки из iOS7, а голосовой помощник Siri сможет зачитать поступившие письма и SMS-сообщения или же набрать их и затем отправить.

Кроме того, с помощью голосовых команд можно управлять навигационной и аудиосистемой. Система сможет делать «предсказания» о том, куда водитель захочет поехать. Они будут основаны на данных о предыдущих поездках и адресах в телефонной книге.