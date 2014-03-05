Поможем малюткам вместе! В Нижнем Тагиле объявлен сбор детских вещей

Общественная организация «Все наши», посвятившая свою работу заботе об оставленных родителями малышах, в очередной раз обращается к отзывчивым жителям города. Объявляется проведение еще одной социально-значимой акции по сбору детских принадлежностей.

Так, с 7 по 14 марта общественники готовы принять от вас подгузники и впитывающие пеленки. Именно в этих средствах детской гигиены, малютки нуждаются больше всего в столь раннем возрасте.

Для удобства есть целых два пункта по сбору вещей. Один из них находится на Вагонке по адресу Вагоностроителей, 6 («Магазин креативных подарков). Другой – на ГГМ в школе №90.

Им нужна помощь! Не оставайся в стороне! Чужих детей не бывает обращаются организаторы акции ко всем жителям Нижнего Тагила.