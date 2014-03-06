Седан Daewoo Gentra стал дороже

Автомобиль Daewoo Gentra появился в России в прошлом году. Седан оснащается только одним двигателем, бензиновым 1,5-литровым мощностью 105 л.с., и двумя вариантами коробки: 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый автомат.

Начальная комплектация Comfort не предполагает наличия ABS, но автомобиль оборудован 2-мя подушками безопасности, системой крепления детских сидений ISOFIX, блокировкой задних электрических стеклоподъёмников от случайного открытия детьми, кондиционером. В комплектации Elegant седан, кроме стандартного и необходимого, еще оснащен люком с электроприводом, управлением аудиосистемой на руле, регулируемой по высоте и вылету рулевой колонкой, подогревом лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей, и даже вещевым ящиком под сиденьем переднего пассажира.