Серийный компактный кроссовер Lexus дебютирует в Пекине

Ожидается, что NX будет предлагаться с разными видами агрегатов, так как его прототип был разработан в двух модификациях. Первый вариант, показанный в сентябре прошлого года на Франкфуртском автосалоне, имел гибридную силовую установку от Lexus ES 300h. В ее состав входит электромотор и 2,5-литровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона.

Через два месяца на моторшоу в Токио японцы представили еще один вариант LF-NX, оснащенный двухлитровой «турбочетверкой» с прямым впрыском топлива и регулируемыми фазами газораспределения. Об отдаче агрегатов не сообщалось.

Предположительно, новинка получит модернизированную платформу вседорожника Toyota RAV4. Lexus NX будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом.