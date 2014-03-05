Собаки – отличные слушатели. В библиотеке Нижнего Тагила четвероногие друзья будут помогать особым детям

В двух филиалах ЦГБ планируется реализовать новую необычную программу «Чтение вслух собакам», направленную на преодоление детьми психоэмоциональных комплексов, повышение техники чтения. Помочь осуществить идею и подобрать четвероногих «слушателей» согласилась председатель общественной организации «Надале» Надежда Барсукова. К детям допустят только спокойных, умных собак со стабильной психикой. Проводить занятия будут волонтеры. Средства гранта в сумме 150 тысяч рублей пойдут на создание комфортной обстановки для работы, оформление комнат, приобретение удобной мебели, необходимой литературы и т.д.

В проекте примут участие дети, испытывающие трудности в чтении, из неполных, малоимущих, многодетных семей. Участников эксперимента также будут мотивировать на создание собственных рассказов и сказок для четвероногих друзей.

Общение с животными может оказывать благотворное влияние на человека, успокаивать и расслаблять, стимулировать к общению уверены авторы.

Занятия пройдут с марта по май и с сентября по ноябрь. Кстати, как сообщили в библиотеке, группы на первый сезон занятий уже набраны. На более поздние можно записаться в самих библиотеках – в филиале Центральной городской библиотеки №5 и филиале библиотеки №18.