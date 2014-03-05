Тагильчане выступят на митинге в столице Урала. На кону – наболевшие экологические темы

Недавний экологический митинг, прошедший у кинотеатра «Современник», собрал более трехсот человек. Все были едины во мнении, что экология, природа нашей области – дороже денег, которые могут быть получены от разработки, строительства и разрушения уникальных мест.

Редкий тагильчанин не в курсе того, что происходит с месторождением Юрьев Камень. Хоть раз, да слышал житель города о разработке платины близ поселка Уралец. А вникая в эти темы, узнаешь много чего интересного – например, как у села Быньги, что рядом с Невьянском, собираются открывать фабрику по цианидному выщелачиванию золота. Разве это не повод возмутиться и попытаться помочь родным и далеким местам?

Активисты, как и ожидалось, не остановились на проведении одного митинга. Так, 9 марта в 12:00 на площади у памятника Татищеву и де Геннину в Екатеринбурге состоится экологический митинг посвященный следующим проблемам:

1. Ухудшение экологической обстановки в Свердловской области и снижения средней продолжительности жизни в России и области.

2. Размещение опасных и вредных производств (Юрьев Камень и поселок Зюзельский – щебеночные заводы, Невьянск и Быньги – выщелачивание золота, вырубка леса близ Уральца и многое другое).

3. Несовершенство природоохранного законодательства, закона об экологической экспертизе, упразднение санитарно-эпидемиологических заключение ФЗ №246.

Выступим единым экологическим фронтом в защиту родной природы и

здоровья людей!

По вопросам участия и за дополнительной информацией обращаться по телефону: 8-912-637-9333 (Михаил Юрьевич).