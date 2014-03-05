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Тагильчане выступят на митинге в столице Урала. На кону – наболевшие экологические темы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане выступят на митинге в столице Урала. На кону – наболевшие экологические темы

5 марта 2014, 16:45Общество
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