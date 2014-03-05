Уралвагонзавод выделил средства на оздоровление экологии Нижнего Тагила. Почти 2 миллиарда рублей (ФОТО)

Работа в данном направлении продолжается не один год, в 2013 году на головном предприятии корпорации УВЗ было выполнено 16 мероприятий по охране окружающей среды. В эту программу завод вложил 54, 2 млн. рублей.

В числе крупнейших проектов — реконструкция очистных сооружений, в рамках которой идёт замена устаревшей технологии на современную, что позволит не только улучшить экологию, но и обеспечит Уралвагонзавод оборотной водой, соответствующей по параметрам технической. Не менее важный проект — переработка шлакового отвала металлургического производства. Только за прошедший год переработано 518,5 тыс. тонн отходов металлургии.

Фотографии предоставлены пресс-службой УВЗ

Среди мероприятий по охране атмосферного воздуха важное место занимает внедрение фильтрационных установок на постах механизированной дуговой сварки для снижения выбросов загрязняющих веществ, в том числе от вагоносборочного конвейера. В рамках реализации проекта смонтировано 33 единицы фильтрационных установок «СовПлим» на постах механизированной сварки, что обеспечило сокращение выбросов по хрому шестивалентному, а также ремонт газоочистных установок, воздуховодов, циклонов, фильтров и другого природоохранного оборудования.

Выполнение этих мероприятий позволило в 2013 году сократить платежи за негативное воздействие на окружающую среду на 54,2 % к уровню 2012 года.

В целях повышения эффективности мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду Нижнего Тагила и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, постановлением Правительства Свердловской области установлены целевые показатели, предусматривающие снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух к 2020 году на 28,3 %, сброса загрязненных сточных вод на 25,1 %, объёма размещения отходов на 39 %. Результатом реализации комплекса природоохранных мероприятий явилось достижение в 2013 году целевых показателей установленных Правительством Свердловской области по снижению негативного воздействия предприятия на атмосферный воздух, уменьшению объёма размещаемых отходов.

Подшипники - это важный элемент механизма. Применение подшипников способствует улучшению экологических и эргономических свойств оборудования, поскольку позволяет в некоторой степени снизить уровень воздействия на человека и окружающую среду таких вредных факторов, как высокая температура, шум и вибрация.