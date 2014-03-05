Весенние выгоды на автомобили Nissan от автоцентра КОНКОРД! Лови момент до 31 марта!
5 марта 2014, 11:00ОбществоПолина
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Уважаемые клиенты! На улице весна, и цены на автомобили Nissan тают на глазах. Ловите момент до 31 марта! Автомобили в наличии Nissan Tiida Выгода до 50 000 рублей «Автомат» в подарок Кредит...
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