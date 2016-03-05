Полиция Нижнего Тагила поздравила пенсионерку, задержавшую двух мошенников (ФОТО)
5 марта 2016, 10:40ОбществоДенис Таратонов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Возможно, тагильчане уже забыли храбрую пенсионерку, которая практически своими силами задержала двух мошенников. В преддверии Международного женского дня полиция Нижнего Тагила поздравила отважную женщину с предстоящим праздником.
Сюжеты: Нижний Тагил
Поздравить пенсионерку пришел личный состав отдела полиции №17. Кроме поздравлений и добрых пожеланий женщине вручили благодарственное письмо, продуктовый набор и цветы.
Напомним, 6 февраля к 79-летней женщине в квартиру обманом попали двое мужчин. Пока один из них отвлекал пенсионерку, второй попытался её обокрасть. К счастью, женщина это заметила и заперла мужчин вместе с собой в квартире. Она не выпускала их до приезда полиции.
Этот поступок является примером активной гражданской позиции. Начальник отдела полиции № 17 полковник Александр Серебряков надеется, что это станет примером для молодого поколения, что, в свою очередь, сделает Нижний Тагил безопаснее.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей