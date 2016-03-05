Полиция Нижнего Тагила поздравила пенсионерку, задержавшую двух мошенников (ФОТО)

Напомним, 6 февраля к 79-летней женщине в квартиру обманом попали двое мужчин. Пока один из них отвлекал пенсионерку, второй попытался её обокрасть. К счастью, женщина это заметила и заперла мужчин вместе с собой в квартире. Она не выпускала их до приезда полиции.