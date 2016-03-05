В Екатеринбурге пермяку не дают похоронить своего друга (ФОТО, ВИДЕО)

Здесь он столкнулся с противодействием со стороны администрации кладбища. Хотя у него есть разрешение на выделение места под захоронение, с него в обязательном порядке требуют оплатить услуги копальщиков могил, минимальная цена которых составляет 8 235 рублей.

Смотритель кладбища отказался показывать пермяку, где находится место под могилу, поэтому Дмитрий нашел копальщика через интернет (тот согласился поработать бесплатно, лишь попросил пригласить на поминки) и сам выбрал место. В ответ администрация кладбища вызвала полицию.

В конце концов, сторонам, казалось бы, удалось договориться, пермяку дали закончить рытьё могилы и обещали разрешить провести похороны. Но на следующий день, когда он приехал с телом, ворота оказались закрыта, а могила засыпана.

Уже почти три недели тело умершего жителя Екатеринбурга ждет погребения.