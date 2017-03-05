Похитители денег со счетов клиентов «Сбербанка» задержаны в Свердловской области
5 марта 2017, 09:45Общество
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Накануне правоохранители в Свердловской области задержали четверых мошенников, похищавших денежные средства со счетов клиентов «Сбербанка» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишут «Ведомости Урал», сотрудница «Сбербанка» в Екатеринбурге, используя служебное положение, добывала и передавала сообщникам номера счетов и банковских карт клиентов. За это девушка получала процент от похищенных денег.
Другой участник преступной группы изготовлял поддельные доверенности от клиентов банка и по ним получал дубликаты сим-карт, привязанных к онлайн-банку.
В общей сложности мошенники похитили более 350 тыс. руб. со счетов жителей России.
В квартирах подозреваемых были осуществлены оперативные мероприятия, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность молодых людей к вышеописанным хищениям.
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