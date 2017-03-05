Женщина пыталась передать заключенному Тавдинской колонии телефоны в банке с майонезом (ФОТО)
5 марта 2017, 09:15Общество
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3 марта сотрудники ГУФСИН по Свердловской области в Тавде обнаружили в передаче для заключенного, отбывающего наказание за сбыт наркотиков, два сотовых телефона, спрятанных в банки с майонезом, сообщает пресс-служба ГУФСИН.
Как пишет «Комсомольская правда», из телефонов был вынут аккумулятор, они были герметично упакованы и помещены в ведерки с майонезом. Посылку прислала женщина, проживающая в Тавде.
По данному факту проводится проверка.
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ФОТО: «Комсомольская правда»
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