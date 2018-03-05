98 КОИБов появятся на избирательных участках Нижнего Тагила

В 5 городах Свердловской области на 697 избирательных участках будут использоваться автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней, из них 98 появятся в Нижнем Тагиле.

До 18 марта КОИБы установят в 5 городах Свердловской области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском.



Из 697 КОИБов почти 60 – это КОИБы-2017 нового образца. Новшеством КОИБов-2017 является то, что итоговый протокол формируется с использованием QR-кода.



Доставят комплексы на ИУ до 16 марта и проведут тестовые тренировки для проверки их техготовности, а также для проверки отработки навыков операторов.



Все операторы, которые будут работать с КОИБами, сейчас проходят обучение, сообщает «Тагильский рабочий».