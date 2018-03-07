Служащий ООО «Кадастровое бюро» не поясняет акты сноса стоящего дома в Нижнем Тагиле

Кадастровое бюро, выдавшее заключение о сносе актуального жилого дома по Гаева, 106 в Нижнем Тагиле, не отвечает на вопросы редакции TagilCity.ru. Ранее инспектор этой фирмы написал заключение о том, что дом прекратил свое существование.

Заключение о том, что дома больше нет, выдал сотрудник кадастровой фирмы. Согласно акту, 28 декабря 2016 года кадастровый инспектор Сергей Кузьменков выезжал на место по адресу ул. Гаева, 106. На месте им было заключено, что жилой дом по данному адресу прекратил свое существование, попросту был снесен.





Жители улицы Гаева утверждают, что дом всегда стоял на этом месте и не сносился. Редакция TagilCity.ru провела собственное расследование и выяснила, что постройка была лишь реконструирована.

Редакция TagilCity.ru также обратилась в кадастровое бюро с просьбой ответить на вопрос, почему инспектор при выезде на место написал, что жилой дом прекратил свое существование в результате сноса.

Выслушав суть вопроса, сотрудник сообщила, что прецедент им знаком. Она пообещала, что руководитель сам перезвонит в редакцию и ответит на вопросы.





С этой ситуацией разбирались. Завтра (6 марта, прим. редакции) директор перезвонит сам и подробно по пунктам все объяснит. Завтра с утра в районе 9-10 часов мы с вами обязательно созвонимся, -- сообщили в ООО «Кадастровое бюро».

Однако, в назначенное время никто не перезвонил. Разговор не состоялся и на следующий день – в бюро сообщили, что руководителя нет на месте.

Согласно документам Сергей Кузьменков приезжал на местность и производил визуальный осмотр участка. После этого он заактировал, что дом снесен. Однако, выявленные редакцией и предоставленные от свидетелей факты, говорят о том, что дом никогда не сносился. Об этом редакции TagilCity.ru заявляла и новая владелица дома.