«Хранилище судного дня» будет перестроено властями Норвегии из-за потепления

Хранилище, предназначенное для сохранения чистых видео семян всех известных на Земле растений, было построено в 2008 году в недрах арктической горы, которая расположена в Норвегии.

Из-за глобального потепления баланс окружающей среды вокруг здания уже разрушен. Вечная мерзлота, которая должна была поддерживать температуру в -18 градусов, растаяла ещё в 2016 году.

Как сообщают «Новые Известия», власти Норвегии готовы выделить 10 млн евро для модернизации хранилища и защиты драгоценных для потомков семян. Учёные по всему миру считают сохранение содержимого банка семян важной задачей для всего человечества.