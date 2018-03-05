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«Хранилище судного дня» будет перестроено властями Норвегии из-за потепления
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Хранилище судного дня» будет перестроено властями Норвегии из-за потепления

5 марта, 06:05Общество
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