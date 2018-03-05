Омбудсмен Кузнецова проверит работу органов опеки и ПДН в Нижнем Тагиле

Ситуацию с детьми подробно изучала редакция портала TagilCity.ru после того, как к журналистам обратились знакомые с ситуацией тагильчане. После сбора информации, редакция обратилась к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Уполномоченный по правам ребенка оперативно отреагировала на запрос, попросив направить ей всю имеющуюся информацию. Данные будут изучены, после чего в аппарате омбудсмена будут приняты соответствующие меры.





Неблагополучная семья проживает в общежитии по Ленинградскому проспекту. Детей, по словам соседей, регулярно оставляют дома одних, закрывая на ключ. Свидетельства о рождении родители своим детям не сделали, документы оформили неравнодушные знакомые семьи.





Знакомый с семьей тагильчанин рассказал о том, что место жительства семьи превратилось в настоящий притон, где собираются любители горячительных напитков. Соседи неоднократно жаловались в полицию и участковому уполномоченному на шум в комнате, где проживают дети. Однако меры не были предприняты. Сотрудники ПДН также могут кардинальным образом повлиять на ситуацию.





Отметим, что после публикации о неблагополучной семье, в редакцию обратились журналисты «Первого канала». Тагильчан планируют пригласить в студию телеканала для подробного освещения ситуации.





Ранее Анна Кузнецова содействовала сохранению многодетной семьи из Нижнего Тагила. Органы опеки намеревались лишить родительских прав отца и мать 8 детей. После вмешательства омбудсмена Кузнецовой глава территориальной комиссии принял решение об отзыве заявления.





Подъезд общежития, где проживает неблагополучная семья.