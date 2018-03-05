Приюты для бродячих собак появятся в городах России перед ЧМ-2018

По приказу организационного комитета в городах РФ, где в 2018 году будет проходить чемпионат мира по футболу, в том числе и в Екатеринбурге, должны появиться приюты для бродячих собак.

Ранее сообщалось, что перед ЧМ-2018 в России начался отлов и отстрел бродячих собак. Однако учредители чемпионата поясняют, что не поддерживают жестокое отношение к животным. Поэтому перед мероприятием во всех городах России будут создаваться приюты для содержания брошенных собак.





Сейчас они уже организованы в Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске. В скором времени подобные приюты будут построены в столице Урала и остальных городах, ожидающих проведения ЧМ-2018.



В преддверии чемпионата отловом беспризорных собак в Екатеринбурге займутся специалисты. Пойманные животные будут направляться в пункты временного содержания, где также проводится осмотр ветеринарами, пишет Ura.ru.