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Приюты для бродячих собак появятся в городах России перед ЧМ-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Приюты для бродячих собак появятся в городах России перед ЧМ-2018

5 марта, 23:30Общество
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