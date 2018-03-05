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Новости Нижнего Тагила

Сбивший женщину-пешехода владелец ВАЗ-2114 задержан в Нижнем Тагиле

5 марта 2018, 19:30Добавить новость
авария,авто,город,дтп,нарушение,Нижний Тагил,розыск,водитель,арест
В Нижнем Тагиле 3 марта задержали водителя ВАЗ-2114, который утром 2 марта сбил женщину-пешехода на Ленинградском проспекте и скрылся с места аварии.

В Нижнем Тагиле задержали водителя отечественной легковушки, который 2 марта покинул место ДТП. Напомним, тогда ВАЗ-2114 белого цвета сбил женщину-пешехода на Ленинградском проспекте.

Пострадавшую доставили в больницу с закрытой травмой черепа, ушибами и травмой живота. 3 марта полицейскими был задержан владелец машины: им оказался 36-летний уроженец Нижнего Тагила.

В отношении задержанного возбуждено административное дело за то, что тот покинул место происшествия. За подобное правонарушение автовладелец может получить арест на 15 суток или на 1,5 года лишиться водительских прав, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

 
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