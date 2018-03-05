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Новости Нижнего Тагила

Школьник из Нижнего Тагила получит ценный приз от футболистов российской сборной

5 марта 2018, 18:35Добавить новость
Нижний Тагил,спорт,конкурс,футбол,сборная России по футболу,Ярослав Хромов

8-летний школьник Ярослав Хромов из Нижнего Тагила стал одним из финалистов конкурса сборной России по футболу под названием «Детские мечты». 6 марта мальчику вручат мяч с автографами игроков сборной.

Ярослав посещал тренировки по футболу, но после прививки врачи зафиксировали у ребенка осложнение и число тренировок пришлось сократить в два раза. От соревнований школьнику и вовсе пришлось отказаться.

Мальчик верил, что если у него будет такой мяч, как у футболистов сборной России, то он обязательно вернется к полноценной игре.

Время идет, команда формируется, ребята ездят на соревнования и занимают призовые места, а мы так и занимаемся только на тренировках. Как-то Ярослав сказал: «если бы у меня был настоящий мяч, как у футболистов, я точно бы научился играть как они». После этого было решено попросить мяч у футбольной команды, -- рассказала мама Ярослава Ирина порталу TagilCity.ru.

 

Из 3000 участников Ярослав попал в число финалистов конкурса «Детские мечты». 6 марта он получит свой подарок. Отметим, что кроме Ярослава в финал вышли еще двое юных тагильчан.

 

Мы случайно увидели по телевизору рекламу про эту акцию. Нашли в интернете подробности и решили написать письмо. А вдруг? И действительно, нам повезло. 31 декабря нам пришло ответное письмо о том, что мы стали финалистами конкурса. Конечно, радости не было предела, радовались все. И до сих пор сын очень ждет долгожданный подарок, -- говорит Ирина.

 

Конкурс для детей до 14 лет стартовал 22 ноября 2017 года. Участникам предложили рассказать о своей мечте в письме или видеообращении. Всего из разных регионов страны поступило более 2000 обращений.

По итогам конкурса 11 футболистов сборной реализуют 121 мечту.

© Лев Истомин, TagilCity.ru
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