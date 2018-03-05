Трое пропавших на закрытой шахте мужчин найдены живыми в Североуральске

5 марта в 19:30 участковые во время патрулирования обнаружили возле одного из жилых домов на улице Ватутина трёх мужчин, которые ранее считались пропавшими без вести в шахте Североуральска. В руках мужчины несли фрагменты кабеля, планируя сдать его в пункт приёма цветных металлов.



Как сообщает E1.ru, пропавшие даже не подозревали, что их ищет большое количество людей. При этом в розыске были задействованы два десятка спасателей, которые обследовали 15 км горных выработок в течение 4 часов. Мужчины были доставлены в дежурную часть для опроса.