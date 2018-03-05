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Новости Нижнего Тагила

Трое пропавших на закрытой шахте мужчин найдены живыми в Североуральске

5 марта 2018, 23:05Добавить новость
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Трое мужчин, которые отправились в шахту за металлом и пропали там, найдены живыми и здоровыми. Правда, нашли их совсем не в шахте.

5 марта в 19:30 участковые во время патрулирования обнаружили возле одного из жилых домов на улице Ватутина трёх мужчин, которые ранее считались пропавшими без вести в шахте Североуральска. В руках мужчины несли фрагменты кабеля, планируя сдать его в пункт приёма цветных металлов.

Как сообщает E1.ru, пропавшие даже не подозревали, что их ищет большое количество людей. При этом в розыске были задействованы два десятка спасателей, которые обследовали 15 км горных выработок в течение 4 часов. Мужчины были доставлены в дежурную часть для опроса.

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