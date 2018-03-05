Уголовное дело из-за обманутых пайщиков долгостроя возбуждено в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге разыскиваются обманутые дольщики, которые вложились в строительство ЖК «Новый Уктус» на пересечении улиц Самолетная и Павлодарская. Возведение жилого дома «Уралэнергостройкомплекс» начал в 2013 году, но так и не завершил.

Как пояснил представитель свердловского МВД Валерий Горелых, сейчас работы на месте не проводятся, рабочих и техники на стройплощадке нет. При этом средства, вложенные потенциальными жильцами, так и не были возвращены.

Напомним, в общей сложности дольщикам был нанесен ущерб в 230 млн рублей, они регулярно выходили на митинги. В итоге в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Пайщиков, ставших жертвами недобросовестного застройщика, просят обратиться в полицию.

Фото: В.Н. Горелых