-14
Свердловская область
Нижний Тагил
-14
утро: -8
день: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00 - 56.66
EUR 0.00 - 69.47
Новости Нижнего Тагила

Уголовное дело из-за обманутых пайщиков долгостроя возбуждено в Екатеринбурге (ФОТО)

5 марта 2018, 20:30Добавить новость
Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,суд,долгострой,ущерб,пострадавшие
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении строительной компании «Уралэнергостройкомплекс», нанесшей пайщикам долгостроя на Уктусе ущерб в 230 млн рублей.

В Екатеринбурге разыскиваются обманутые дольщики, которые вложились в строительство ЖК «Новый Уктус» на пересечении улиц Самолетная и Павлодарская. Возведение жилого дома «Уралэнергостройкомплекс» начал в 2013 году, но так и не завершил.

 

Как пояснил представитель свердловского МВД Валерий Горелых, сейчас работы на месте не проводятся, рабочих и техники на стройплощадке нет. При этом средства, вложенные потенциальными жильцами, так и не были возвращены.

Напомним, в общей сложности дольщикам был нанесен ущерб в 230 млн рублей, они регулярно выходили на митинги. В итоге в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Пайщиков, ставших жертвами недобросовестного застройщика, просят обратиться в полицию.

Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,суд,долгострой,ущерб,пострадавшие

Фото: В.Н. Горелых

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Екатеринбурженка отсудила деньги у компании за порез руки квадрокоптером (ФОТО)
23 декабря 2017, 10:00
0 0
«Хотел завалить Костю»: пьяный экс-сотрудник ГИБДД расстрелял прохожего в Сухом Логу
27 февраля, 16:00
1 4
Екатеринбуржец убил свою сожительницу в День защитника Отечества
27 февраля, 08:00
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 101
Подписаться на новости