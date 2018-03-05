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Новости Нижнего Тагила

Обнаженный пассажир самолёта был задержан в Бангладеше

5 марта 2018, 18:00Добавить новость
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3 марта службой безопасности аэропорта Дакка был задержан 20-летний голый малайзиец.

Эпизод произошел на борту рейса, следовавшего по маршруту Куала-Лумпур — Дакка. По словам очевидцев, молодой человек во время полета смотрел видео порнографического характера и абсолютно голый ходил по салону самолета. В связи с непристойным поведением молодого человека возмущенные пассажиры и члены экипажа связали нарушителя.


По заявлению авиакомпании, члены экипажа борта рейса OD 162, ограничив в данной ситуации передвижение нарушителя, следовали стандартной процедуре. 


Когда самолёт приземлился в Бангладеш, нарушитель был сопровожден в аэропорт и там задержан. По сообщению РИА Новости, виновником произошедшего оказался 20-летний малайзиец, являющийся студентом университета города Сайберджая.

 

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