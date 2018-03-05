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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин посетит форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле 6 марта

5 марта 2018, 14:40Добавить новость
город,Нижний Тагил,Путин,форум,молодежь,визит,президент
Президент России прилетит в Екатеринбург 6 марта в 14:00. По прилету он направится в Нижний Тагил, где посетит VI Всероссийский форум рабочей молодежи.

В сети была опубликована информация о точной дате визита президента РФ в Свердловскую область. Ожидается, что самолет с Владимиром Путиным на борту приземлится в аэропорту Екатеринбурга 6 марта в 14:00.

В столице Урала президент надолго не задержится: он сразу отправится в Нижний Тагил, сообщает интернет-газета Znak. Там президент посетит VI Всероссийский форум рабочей молодежи, открытие которого состоялось 4 марта.

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