Владимир Путин посетит форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле 6 марта

Президент России прилетит в Екатеринбург 6 марта в 14:00. По прилету он направится в Нижний Тагил, где посетит VI Всероссийский форум рабочей молодежи.

В сети была опубликована информация о точной дате визита президента РФ в Свердловскую область. Ожидается, что самолет с Владимиром Путиным на борту приземлится в аэропорту Екатеринбурга 6 марта в 14:00.





В столице Урала президент надолго не задержится: он сразу отправится в Нижний Тагил, сообщает интернет-газета Znak. Там президент посетит VI Всероссийский форум рабочей молодежи, открытие которого состоялось 4 марта.