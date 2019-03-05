Более 400 тысяч рублей отсудила жительница Екатеринбурга у сети «Связной»

В ноябре 2017 года женщина заказала через интернет проектор стоимостью 209 тысяч рублей, покупку она забрала в сети магазинов «Связной». Спустя 8 дней с момента начала использования техники она обнаружила наличие неисправности. Покупательница обратилась в магазин с просьбой вернуть ей денежные средства и расторгнуть договор купли-продажи. Екатеринбурженка дважды направляла претензии в ООО «Сеть Связной», однако ответ получен не был. По причине бездействия продавца покупательница самостоятельно оплатила экспертизу прибора. Эксперты подтвердили наличие неисправности проектора, о чем имеется соответствующее заключение.