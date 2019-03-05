До семи лет лишения свободы грозит екатеринбуржцу за незаконную вырубку леса

32-летний екатеринбуржец занимался бизнесом в сфере лесозаготовок. У него была своя пилорама, где он занимался переработкой и продажей древесины от лица различных коммерческих организаций, используя реквизиты трех организаций.

В мае 2018 года обвиняемый привлек к рубке леса двух человек в Мало-Истокском лесничестве, сказав, что у него есть для этого все необходимые документы.

Лесорубы работали на протяжении трех дней и вырубили 185 кубических метров леса, причинив ущерб в размере 4 млн рублей. Всего от действий лесорубов пострадали 105 деревьев хвойных пород, пять берез и одна осина.