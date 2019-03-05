До семи лет лишения свободы грозит екатеринбуржцу за незаконную вырубку леса
Предприниматель незаконно вырубил более 100 деревьев в Екатеринбурге. При этом он обманул лесорубов, сказав, что у него есть разрешение на вырубку.
32-летний екатеринбуржец занимался бизнесом в сфере лесозаготовок. У него была своя пилорама, где он занимался переработкой и продажей древесины от лица различных коммерческих организаций, используя реквизиты трех организаций.
В мае 2018 года обвиняемый привлек к рубке леса двух человек в Мало-Истокском лесничестве, сказав, что у него есть для этого все необходимые документы.
Лесорубы работали на протяжении трех дней и вырубили 185 кубических метров леса, причинив ущерб в размере 4 млн рублей. Всего от действий лесорубов пострадали 105 деревьев хвойных пород, пять берез и одна осина.
На организатора незаконной вырубки леса было заведено уголовное дело, которое в феврале 2019 года передано в суд. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.