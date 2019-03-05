Должник по алиментам пытался сбежать от приставов из зала суда в Екатеринбурге
Житель Екатеринбурга, намеревавшийся забрать у бывшей супруги сына, сбежал из зала суда.
Житель Екатеринбурга в 2018 году перестал платить алименты своему 11-летнему сыну, проживающему с матерью. Мужчина часто менял места работы, не вставал на учет в Центр занятости и избегал обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность составила более 50 тысяч рублей.
Чтобы избежать уплаты денежных средств, мужчина решил в судебном порядке забрать ребенка у бывшей супруги. В случае определения места проживания ребенка с отцом, алименты на содержание несовершеннолетнего пришлось бы платить супруге.
В зале заседания судебные приставы сообщили о наличии у мужчины задолженности по алиментам в размере более 50 тысяч рублей. Должник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками УФССП по Свердловской области.
В отношении должника был составлен административный протокол, мужчина арестован на 10 суток, сообщает УФССП по региону.