Должник по алиментам пытался сбежать от приставов из зала суда в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга в 2018 году перестал платить алименты своему 11-летнему сыну, проживающему с матерью. Мужчина часто менял места работы, не вставал на учет в Центр занятости и избегал обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность составила более 50 тысяч рублей.

Чтобы избежать уплаты денежных средств, мужчина решил в судебном порядке забрать ребенка у бывшей супруги. В случае определения места проживания ребенка с отцом, алименты на содержание несовершеннолетнего пришлось бы платить супруге.

В зале заседания судебные приставы сообщили о наличии у мужчины задолженности по алиментам в размере более 50 тысяч рублей. Должник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками УФССП по Свердловской области.