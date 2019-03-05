Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Двое свердловчан совершали ночные кражи в магазинах Пензы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%213%283%29

Двое свердловчан совершали ночные кражи в магазинах Пензы

Сегодня, 07:00ОбществоФото: 58.мвд.рф
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
«Страшный сон». Тагильчанин Макс Герт - о первых эмоциях и планах после освобождения
Война за кресло губернатора: в мэрии Тагила нашли в мусорном кризисе след полпредства