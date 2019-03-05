Двое свердловчан совершали ночные кражи в магазинах Пензы

Днём свердловчане прогуливались по городу и примечали небольшие магазины, не имеющие надёжной системы охраны, а ночью возвращались к торговой точке. Повреждая запорные устройства входных дверей, они проникали внутрь и похищали деньги из кассовых аппаратов. Суммы составляли от 200 рублей до 13 тыс. Деньги, со слов задержанных, они тратили на себя.

На территории Пензы жители Свердловской области совершили 6 краж. При этом один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. На его счету оказалось 4 кражи, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.