Экс-глава Каменска-Уральского обвиняется в получении взятки в размере 5,9 млн рублей
Экс-глава Каменска-Уральского обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2014 году, занимая должность главы города Каменск-Уральский, чиновник за взятку содействовал подписанию актов и справок о стоимости работ по муниципальным контрактам на строительство детского сада и двух многоквартирных домов. При этом, часть работ по муниципальным контрактам не была завершена, однако денежные средства были перечислены на счет подрядной организации в полном объеме.
Как следует из материалов уголовного дела, чиновник получил взятку в размере более 5,9 млн рублей денежными средствами и автомобилем марки Toyota Venza. Обвиняемый был задержан в 2018 году во время спецоперации силовиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
В настоящий момент уголовное дело находится на рассмотрении в суде.