Экс-глава Каменска-Уральского обвиняется в получении взятки в размере 5,9 млн рублей

По данным следствия, в 2014 году, занимая должность главы города Каменск-Уральский, чиновник за взятку содействовал подписанию актов и справок о стоимости работ по муниципальным контрактам на строительство детского сада и двух многоквартирных домов. При этом, часть работ по муниципальным контрактам не была завершена, однако денежные средства были перечислены на счет подрядной организации в полном объеме.